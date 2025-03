Os detalhes fazem a diferença

Neymar em ação pelo Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

Repito o que disse nos primeiros jogos de Neymar no Santos, de que ele deveria ter treinado por mais tempo antes de jogar. O seu problema muscular é decorrente do grande esforço feito por ele durante os jogos após uma longa ausência dos gramados. Neymar estava com saudades do jogo e, além disso, havia muitos interesses financeiros do jogador, do clube e dos investidores. Mesmo que a sua viagem durante o carnaval não tenha trazido nenhum prejuízo físico na sua recuperação, foi uma irresponsabilidade do atleta, da comissão técnica e da diretoria, ainda mais antes de uma decisão.

Após vencer o Santos por 2x1 e se classificar para a final do Paulistão, contra o Palmeiras, o Corinthians precisa hoje reverter a desvantagem de três gols contra o Barcelona do Equador pela Libertadores. Será muito difícil, mas não impossível. A torcida acredita na virada e os jogadores acreditam na força da torcida e de seu estádio. No inconsciente coletivo de todos há um desejo, uma força que vai além da racionalidade.



O Corinthians fará a final do Paulistão contra o Palmeiras, que venceu o São Paulo por 1x0. Foi um jogo tenso, de muita marcação, equilibrado, de muita disputa física, mas sem nenhum brilho. Houve apenas uma única chance clara de gol para cada lado.

No Cariocão, o Flamengo tem mais chances de ser campeão, embora o Fluminense tenha melhorado, jogando com segurança e com mais qualidade ofensiva. Bruno Henrique fará falta. O zagueiro do Flamengo Leo Ortiz, convocado para a seleção, além de ser ótimo na defesa, dá aula de passes certeiros, rápidos e para frente, qualidade pouco vista entre os volantes. O bom passe de um zagueiro melhora o ataque.

Em Minas Gerais o Atlético-MG já é praticamente o campeão após a vitória por 4x0 no primeiro jogo sobre o América. O Galo melhorou com as contratações do técnico Cuca e dos jogadores Gabriel Menino, Rony e o argentino Cuello. Porém, ainda é cedo para tantos elogios ao time do Atlético-MG. Veremos no Brasileirão.

Os longos estaduais, que prejudicam bastante o calendário, estão na reta final. Na Bahia, teremos o clássico Ba-Vi e no Rio grande do Sul o clássico Gre-Nal. O Inter possui melhor equipe e tem a vantagem de dois gols.

Rony em treino do Galo | Foto: Pedro Souza / Atlético

No Final de semana, além dos erros dos árbitros, vários detalhes técnicos, táticos, emocionais, inesperados e surpreendentes foram importantes nas atuações e nos resultados. O jogo entre América e Atlético-MG estava equilibrado até a grave falha do goleiro, seguido da expulsão, questionável, do jogador do América. Ai a goleada ficou fácil.

No clássico entre Flamengo e Vasco, ninguém sabe até hoje, mesmo com a tecnologia, se Bruno Henrique estava ou não impedido no primeiro gol do Flamengo. Antes do gol, ele deveria ter recebido o segundo cartão amarelo e com isso sido expulso, segundo comentaristas de arbitragem.

Flamengo x Vasco | Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

A maioria dos analistas acha que o pênalti que deu a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo não deveria ter sido marcado. A péssima saída de bola do goleiro contribuiu para o erro do árbitro.

O futebol e a vida continuam prazerosos e bonitos porque, mesmo em situações previsíveis, comuns e repetitivas, haverá o acaso, um artista e um craque, para transgredir e reinventar a história.