Estreia do Bahia no Brasileirão pode sofrer alteração; saiba motivo

Bahia pode ter estreia adiada no Brasileirão devido a conflito de datas - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro de 2025, marcada para o dia 29 de março contra o Corinthians, na Arena Fonte Nova, pode ser adiada. A dúvida surge devido a um conflito de datas envolvendo o time paulista, que jogará contra o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, marcada para dois dias antes, no dia 27 de março.

De acordo com um acordo homologado no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, entre a Federação representativa dos atletas e a CBF, o intervalo mínimo entre as partidas de uma mesma equipe em competições distintas deve ser de 66 horas. Com isso, o Corinthians ficaria com um intervalo inferior ao exigido para a disputa do jogo contra o Bahia, caso a partida fosse mantida para o dia 29.

A situação já ocorreu com o Esquadrão de Aço em 2025, quando dois jogos da Copa do Nordeste, contra Ceará e Confiança, tiveram que ser adiados devido à proximidade com as datas das partidas da Copa Libertadores. Vale ressaltar que durante o período, o Bahia tem um confronto marcado contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, no dia 26, três dias antes da data definida para a estreia no Brasileirão.

Diante desse cenário, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deverá anunciar uma alteração na data do jogo entre Bahia e Corinthians, para que o intervalo entre os compromissos do time paulista seja cumprido, garantindo a conformidade com as normas estabelecidas.