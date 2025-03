Brasileirão: Dupla Ba-Vi conhece tabela detalhada da 1ª rodada

Dupla Ba-Vi inicia a luta pelo Brasileirão 2025 no dia 29 de março - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 7, a tabela detalhada da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A definição das datas e horários das partidas de estreia da dupla Ba-Vi na Série A.

Os clubes baianos iniciam suas jornadas no Brasileirão no dia 29 de março, um sábado e no mesmo horário, às 18h30. O Bahia recebe a visita do Corinthians, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já o Vitória viaja até a Serra Gaúcha e encara o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

A partida de abertura do Brasileirão será entre os dois últimos campeões da Série A, Palmeiras e Botafogo. O Alviverde paulista recebe o Alvinegro carioca às 16h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Confira a tabela detalhada da 1ª rodada do Brasileirão 2025:

29 de março

Palmeiras x Botafogo - 16h30 - Allianz Parque, em São Paulo

Cruzeiro x Mirassol-SP - 18h30 - Mineirão, em Belo Horizonte

Grêmio x Atlético-MG - 18h30 - Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Bahia x Corinthians - 18h30 - Arena Fonte Nova, em Salvador

Fortaleza x Fluminense - 18h30 - Arena Castelão, em Fortaleza

Juventude x Vitória - 18h30 - Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS

Flamengo x Internacional - 21h - Maracanã, no Rio de Janeiro



30 de março

São Paulo x Sport - 16h - Morumbi, em São Paulo

Vasco x Santos - 18h30 - São Januário, no Rio de Janeiro



31 de março

Red Bull Bragantino x Ceará - 20h - Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP