Bahia pode ser último classificado para fase de grupos da Libertadores

Bahia em partida contra o Boston River - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia entra em campo na noite desta quinta-feira, 13, contra o Boston River, do Uruguai, pela volta da terceira fase da Copa Libertadores. Em caso de vitória, o Tricolor irá ser o último clube classificado para a fase de grupos da maior competição do continente.

Nesta semana, Alianza Lima, Cerro Porteño e Barcelona-EQU garantiram suas vagas na fase de grupos da Libertadores. A equipe do Equador, inclusive, eliminou o Corinthians, que venceu por 2 a 0 na quarta-feira, 12, em São Paulo, mas não conseguiu reverter o resultado da ida.

A Commebol ainda não divulgou as premiações da Libertadores 2025. A informação deve ser revelada no dia do sorteio da fase de grupos, em 17 de março. Em 2024, quem chegou na fase de grupos garantiu US$ 3 milhões + US$ 330 mil por vitória (na cotação atual R$ 17,3 milhões + R$ 1,9 milhão por vitória).

Todos os clubes que disputaram as fases preliminares a fase de grupos estarão no pote 4 do sorteio da Libertadores, que acontece na próxima segunda-feira, 17.

Veja os clubes classificados para a Libertadores:

Pote 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional, São Paulo e Racing.

Pote 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

Pote 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile.

Pote 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo, Alianza Lima, Cerro Porteño, Barcelona-EQU e Bahia ou Boston River.