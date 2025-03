CEO do Bahia destaca futebol brasileiro: "Entrando no Top 5"

Raul Aguirre, CEO do Bahia SAF - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Durante encontro realizado na última terça-feira, 11, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Raul Aguirre, CEO do Bahia SAF, destacou o crescimento do futebol brasileiro e sua relevância no cenário mundial. A reunião contou com a presença de representantes de clubes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, além do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"Acho que no tempo que eu tenho aqui, a melhor reunião que eu já presenciei", afirmou Aguirre, elogiando o diálogo com a entidade máxima do futebol nacional.

O executivo também ressaltou a valorização do futebol brasileiro nos últimos anos, com a chegada de investimentos e o fortalecimento da liga nacional.

"Claramente o futebol brasileiro está num momento de ebulição. O capital está fluindo aqui no Brasil, a qualidade de jogadores e técnicos nitidamente se destaca, até o valor dos direitos de transmissão da Série A em particular, que está se colocando já como uma liga muito relevante no mundo, chegando perto já da França e entrando no top 5. Vamos melhorar ainda mais", pontuou.