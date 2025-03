Bahia pode ter desfalques para a decisão do Campeonato Baiano

Lucho Rodríguez e Santiago Arias podem ser convocados para as suas respectivas seleções - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia pode ter dois desfalques importantes para as finais do Campeonato Baiano contra o Vitória. O atacante Luciano Rodríguez e o lateral-direito Santiago Arias vivem a expectativa de serem convocados para suas respectivas seleções nacionais e, caso estajam na lista final, irão desfalcar o Tricolor na partida de volta da decisão, que será disputada no Barradão e tem data base definida para o sábado, 22.

Vale mencionar que, conforme apurou o Portal A TARDE, os jogadores estarão à disposição do técnico Rogério Ceni na partida de ida da decisão do Baianão, marcada para o próximo domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, e, caso sejam convocados, devem virar desfalques apenas no confronto de volta.



Uruguaio, Luciano Rodríguez é peça carimbada nas últimas convocações do técnico Marcelo Bielsa e deve mais uma vez integrar a convocação para os jogos contra Argentina, na sexta-feira, 21, e Bolívia, na terça-feira, 25, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Experiente, o lateral Santiago Arias também vive a expectitiva de ser chamado para a Seleção Colombiana e pode desfalcar o Tricolor para os confrontos contra Brasil, na quinta-feira, 20, e Paraguai, na terça-feira 25. A convocação, entretanto, não é vista como unanimidade pela imprensa.

Jogador do Atlético de Nacional, da Colômbia, o defensor Andrés Román, além de Stefan Medina, do Monterrey, do México, são algumas opções para a lateral-direita do técnico Néstor Lorenzo, da seleção colombiana.