Vitor Hugo, do Bahia, desembarca para assinar com clube da Série A

Vitor Hugo, zagueiro do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O zagueiro Vitor Hugo será emprestado pelo Bahia ao Atlético-MG. O jogador de 33 anos desembarcou na tarde desta terça-feira, 11, em Belo Horizonte para realizar os exames médicos e assinar contrato com a equipe mineira.

Questionado sobre a sua perspectiva de chegar ao Atlético-MG com vínculo até o fim deste ano, o defensor revelou "ansiedade" para vestir a camisa do Galo e vontade de levar "muita alegria" para os torcedores.

"Estou muito feliz de poder voltar para Belo Horizonte, uma outra fase da minha vida e da minha carreira, um outro momento. Muito feliz e esperançoso, espero que dê tudo certo nos exames e que a gente possa assinar, estou muito ansioso para vestir essa camisa e poder dar muita alegria para essa torcida maravilhosa", disse o jogador.

Vitor Hugo, que possui contrato com o Bahia até dezembro de 2026, foi um pedido do técnico Cuca, do Atlético-MG, já que Eles trabalharam juntos anteriormente em 2016, quando estavam no Palmeiras. A saída de Bruno Fuchs, que também é um zagueiro experiente e canhoto, abriu espaço para a chegada do defensor.

"Fomos campeões juntos, em 2016, no Palmeiras, e agora espero poder ter tantas alegrias quanto tive lá. O Galo merece muitos títulos. Fomos felizes no Palmeiras, e eu fico feliz por ter esse reconhecimento do trabalho", concluiu.