"Vamos 'matar' o Bahia": jogador do Jacuipense explica fala polêmica

Jefferson Baiano, atacante do Jacuipense - Foto: Divulgação | Jacuipense

O clima do jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano entre Jacuipense x Bahia foi marcado por uma provocação que não terminou bem para a equipe mandante. Após dizer que iria "matar" o Tricolor no confronto, o atacante Jefferson Baiano, do Leão do Sisal, quebrou o silêncio e explicou a fala polêmica antes da partida que terminou em goleada por 5 a 0 para o Esquadrão de Aço.

Em publicação realizada nas redes sociais nesta terça-feira, 11, o jogador de 29 anos revelou que estava em um "momento de lazer, mas pregou respeito ao Bahia e pediu desculpas pelo comentário que "interpretaram mal".

"Ali eu estava em um momento de lazer, tava curtindo com alguns amigos e acabei falando algo que algumas pessoas interpretaram mal, mas eu quero dizer que tenho total respeito pelo Bahia, pelos torcedores e não foi a minha intenção machucar ninguém com palavras", disse o atacante.

"Fico aqui a minha desculpa, porque eu não sou de fazer esses tipos de comentários e nem de provocar ninguém, então peço desculpas a todos. Quero dizer também que nunca me envolvi em nenhuma polêmica, não é da minha índole, nunca tive esse histórico em toda a minha carreira", concluiu.

Confira:

A provocação e o alto valor cobrado pelos ingressos da partida foram ironizados pelo próprio Bahia nas redes sociais após a vitória no Estádio Joia da Princesa. De acordo com a postagem, o resultado "fez valer o ingresso". Veja:



Na semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia venceu o Jacuipense por 6 a 2 no placar agregado e se classificou para a final, que será disputada contra o rival Vitória. O jogo de ida está marcado para o próximo domingo, 16, às 18h, na Arena Fonte Nova, já que terá mando de campo do Tricolor.