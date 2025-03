Definidos! Veja as escalações de Bahia e Vitória para final do Baiano

Confronto inicia às 16h, no Barradão - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Bahia e o Vitória estão prontos para a grande decisão do Campeonato Baiano 2025! As equipes divulgaram suas escalações oficiais para o clássico deste domingo, 23, no Barradão, onde será definido o campeão estadual.

Mandante do duelo desta tarde e com a necessidade do resultado, o Rubro-Negro conta com o retorno do meio-campista Matheuzinho entre os titulares O Leão da Barra vai a campo com Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Neris, Lucas Halter, Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas, Ronald; Wellington Rato, Metheuzinho e Janderson.

Buscando manter a vantagem de dois gols de diferença, o Tricolor entrará em campo com a volta do atacante Ademir na equipe. O Esquadrão está escalado com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.