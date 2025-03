Ba-Vi: Torcida rubro-negra faz a festa no estacionamento do Barradão

Torcida do Vitória lota o estacionamento do Barradão na resenha pré-clássico - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

A bola vai rolar no Barradão para a finalíssima do Campeonato Baiano. Logo mais às 16h, o clássico Ba-Vi decisivo pelo jogo de volta da grande final.

Motivado, o torcedor do Vitória fará a sua parte no quesito apoio. Mais de 30 mil torcedores são esperados nas arquibancadas do Santuário rubro-negro.

Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 23, a galera Colossal já invadiu o estacionamento, tradicional ponto de encontro da torcida vermelha e preta em dias de jogos. Muita música, churrasco e animação marcam o pré-jogo

Torcedor rubro-negro curte no estacionamento do Barradão antes da bola rolar para o Ba-Vi da final do Baianão | Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Após perder o jogo de ida na Arena Fonte Nova, o Vitória precisa reverter a desvantagem para ser bicampeão estadual.

O Colossal só é campeão diretamente se vencer por três gols de diferença. Caso vença por diferença de dois gols, o título será decidido na decisão por pênaltis.