Ba-Vi: Trânsito na região do Barradão está intenso em algumas vias

Trânsito na Via Expressa Paralela-Barradão é intenso sentido estádio - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Hoje é dia de Ba-Vi. O clássico que decide o Baianão 2025 está marcado para logo mais às 16h. O trânsito nas principais vias de acesso ao Estádio Barradão começa a se intensificar.

Na Avenida Mário Sérgio, a Via Expressa Paralela-Barradão está com tráfego lento no sentido do estádio.

No bairro de Canabrava, nas proximidades do Paralela Park, o tráfego sentido Barradão começa a se intensificar.

Fluxo de veículos é intenso na Avenida Mário Sérgio, a Via Expressa Paralela-Barradão | Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Já na Via Regional, o fluxo de veículos segue tranquilo até então. Na Rua Artêmio Castro Valente, que fica em frente ao Barradas, o fluxo de torcedores começa a ficar mais intenso.

Com todos os ingressos esgotados, vale salientar que são esperados 30 mil torcedores no santuário rubro-negro neste domingo, 23.

Após ser derrotado por 2 a 0 na primeira partida na Arena Fonte Nova, o Vitória precisa reverter a desvantagem.

Caso vença por dois gols de diferença, o título será decidido nos pênaltis. O rubro-negro baiano só é campeão diretamente se vencer por uma vantagem de três gols.