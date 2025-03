E.C.VITÓRIA Ba-Vi: Barradão terá surpresa para o clássico; confira A bola rola para a decisão do Baianão 2025 logo mais às 16h Por Marcello Góis 23/03/2025 - 13:38 h

Gols do Barradão terão as redes no formato "véu de noiva" na final do Campeonato Baiano - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Fechar

O torcedor do Vitória terá uma novidade quando chegar ao Barradão neste domingo, 23, para acompanhar o clássico Ba-Vi, válido pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. Diferente dos últimos anos, o modelo de rede que será utilizado nos gols do Santuário rubro-negro é no formato "véu de noiva" e contará com o distintivo do Vitória bordado nas redes na cor vermelha. Gols do Barradão terão as redes no formato "véu de noiva" na final do Campeonato Baiano | Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Após perder o jogo de ida na Arena Fonte Nova, o Vitória precisa reverter a desvantagem para ser bicampeão estadual. O Colossal só é campeão diretamente se vencer por três gols de diferença. Caso vença por diferença de dois gols, o título será decidido na decisão por pênaltis.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Cidadão Repórter Contribua para o portal com vídeos, áudios e textos sobre o que está acontecendo em seu bairro ACESSAR