VÍDEO: Bahia desembarca no Barradão para a final contra o Vitória

- Foto: Reprodução

A delegação do Bahia já está no Barradão para a grande final do Campeonato Baiano contra o Vitória, neste domingo, 23. O elenco tricolor desembarcou no estádio focado em manter a vantagem conquistada no jogo de ida, quando venceu por 2 a 0 na Arena Fonte Nova.

Com o retorno de Ademir e as ausências de Michel Araújo, Santiago Arias e Luciano Rodríguez, o técnico Rogério Ceni conta com 24 jogadores à disposição para o confronto. A bola rola às 16h e define o campeão estadual de 2025.

Confira: