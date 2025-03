Ba-Vi: Com Matheuzinho, Vitória relaciona 23 para o clássico

Matheuzinho é a novidade do Vitória na decisão do Baianão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini convocou 23 atletas para a disputa do clássico Ba-Vi, marcado para este domingo, às 16h, no Barradão, pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano.

A novidade entre os relacionados é a presença do meia Matheuzinho. O camisa 30 se recuperou de um desgaste muscular e estará à disposição. A tendência é que ele esteja entre os titulares.

Por opção da comissão técnica, os atacantes Bruno Xavier e Osvaldo foram cortados da lista.



Confira a lista de relacionados do Vitória para o Ba-Vi:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Gabriel

Laterais: Claudinho, Hugo, Jamerson e Raul Cáceres

Zagueiros: Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos

Volantes: Gabriel Baralhas, Ricardo Ryller, Ronald, Thiaguinho e Willian Oliveira

Meias: Matheuzinho e Wellington Rato

Atacantes: Carlinhos, Carlos Eduardo, Fabri, Gustavo Mosquito, Janderson e Lucas Braga