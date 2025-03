Torcida aposta no "sacrifício" de Matheuzinho para goleada no Barradão

Fábio Bagunha, torcedor do Vitória - Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

"Vale a pena sacrificar o Matheuzinho para o clássico", afirmou Fábio Bagunha, 42 anos, minutos antes do início da final do Campeonato Baiano entre Vitória e Bahia, neste domingo, 23, no Barradão. O meia, que não atuava há alguns jogos por lesão, apareceu como surpresa na escalação do técnico Thiago Carpini e foi motivo de empolgação para os torcedores presentes no estádio.

Para Fábio, a presença do camisa 30 muda completamente a postura do Leão em campo.

"Com certeza [Vale a pena escalar ele entre os titulares], porque o Vitória joga com o coração na mão com ele, joga com raça, o Vitória muda. Nós já fomos roubados no último jogo, com aquela não-expulsão de Everton Ribeiro e se ele fosse expulso o jogo mudava totalmente. Com o Matheuzinho a gente vai para cima, é 4 a 1 Vitória hoje. Sonhei que ia ser 4 x 1, acordei até assutado, Janderson vai 'brocar' dois hoje.

A confiança também afetaram os corações de Kalebe Bonfim, 29 anos, e Agnaldo Toyota, 56 anos, que viajaram de Santo Antônio de Jesus para acompanhar a decisão.

Kalebe Bonfim e Agnaldo Toyota, torcedores do Vitória | Foto: (Foto: Bruno Dias | Portal Massa!)

"O Vitória é para quem acredita, a gente já viu coisas surreais aqui dentro [do Barradão] e quem é Vitória sempre acredita. Hoje o placar é 4 a 1, sem medo. Chegamos cedo, muito sofrimento para estar aqui, verdadeiramente protegendo nosso time. Hoje viemos para derrotar o Bahia. Vai ser 4 a 1 no estádio do Barradão, que quem manda é o Vitória", afirmaram.