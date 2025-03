Jean Lucas alfineta Carpini após título: "Demos esperança para eles"

Jean Lucas foi titular na partida deste domingo, 23 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

O meio-campista Jean Lucas não escondeu a felicidade após a conquista do título do Campeonato Baiano de 2025, na tarde deste domingo, 23, com o empate por 1 a 1 no Barradão, que garantiu o 51º título estadual do Bahia, e aproveitou o momento para provocar o lado rubro-negro da cidade.

Após o apito final, em entrevista ao Canal do Puco, o jogador fez questão de relembrar uma fala do técnico do Vitória, Thiago Carpini, que durante a semana apontou o erro do Bahia de não ter “matado” a decisão no jogo de ida. O treinador havia apostado no fator casa para reverter o cenário e confiava na força do Barradão para que sua equipe conseguisse a virada.

“O treinador deles [Thiago Carpini] falou que a gente não matou o jogo (na Arena Fonte Nova), que não fizemos o terceiro gol, que aqui no Barradão a gente ia ver... Acho que a gente deixou um pouquinho para eles jogarem aqui, para dar esse pouquinho de esperança para eles, para eles pensarem que iam ser campeões”, disse Jean, se divertindo com a situação.

Jean Lucas, jogador do Bahia, sobre a conquista do Campeonato Baiano.



"O treinador deles [ Thiago Carpini] falou que a gente não matou o jogo (na Arena Fonte Nova), que não fizemos o terceiro gol, que aqui no Barradão a gente ia ver.... Acho que a gente deixou um pouquinho para… pic.twitter.com/MMvhCdGdqD — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 24, 2025

O camisa 6 do Bahia também não perdeu a oportunidade de provocar a torcida rubro-negra, citando o Barradão com uma alcunha comumente utilizada pela torcida azul, vermelha e branca: “Muito feliz de ser campeão aqui... pode falar? (risos) No ‘barralixo’. Eles assistindo a gente, eles assistindo a gente pegando a medalha... Não é de prata, não, tá! É dourada! Né segredo!”.