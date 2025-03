Vitória ganhou apenas 4 dos últimos 28 jogos contra o Bahia; relembre

Bahia empata no Barradão e conquista o Baianão 2025 sobre o Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia conquistou, na noite deste domingo, 23, o seu 51º título do Campeonato Baiano ao empatar com o Vitória por 1 a 1, no Barradão. Além da perda do Estadual para o Leão da Barra fica ainda mais um feito incômodo, já que venceu apenas 4 dos últimos 28 clássicos contra o grande rival.

O histórico recente do Ba-Vi reforça a superioridade do Bahia nos últimos anos. Nos últimos 28 encontros entre as equipes, desde 2017, o Vitória venceu apenas quatro vezes: duas vitórias no Baianão 2024, além de triunfos isolados na Copa do Nordeste de 2020 e 2021.

Por outro lado, o Esquadrão soma 11 vitórias no mesmo período, além de 13 empates contabilizados neste recorte.

Jogos vencidos pelo Vitória desde 2017:

Bahia 0 x 2 Vitória - Copa do Nordeste 2020

Vitória 1 x 0 - Copa do Nordeste 2021

Vitória 3 x 2 - Campeonato Baiano 2024

Vitória 3 x 2 - Campeonato Baiano 2024 (final)



Perda do clássico:

O Bahia conquistou no domingo o seu 51º título. A equipe tricolor havia vencido o primeiro jogo da final e soube administrar a vantagem no clássico decisivo, frustrando a torcida rubro-negra, que lotou as arquibancadas na expectativa de uma virada histórica.



Durante a semana que antecedeu a final, o técnico Thiago Carpini apostou no fator casa e na força do Barradão para reverter o cenário. O treinador do Vitória declarou que o erro do Bahia havia sido não "matar" a decisão no jogo de ida, citando a penalidade desperdiçada pelo Tricolor na Arena Fonte Nova.

No entanto, mesmo com o apoio vindo das arquibancadas e uma postura aguerrida dentro de campo, a equipe rubro-negra não conseguiu transformar a empolgação em gols.