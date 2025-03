Final do clássico Ba-Vi é marcado por brigas e expulsões

Ba-Vi da finalíssima do baianão foi marcado por jogo pegado e tumultu generalizado no final - Foto: Divulgação / EC Bahia

O final de jogo do clássico Ba-Vi da final do Campeonato Baiano foi marcado por uma confusão generalizada. Pouco depois do gol marcado pelo Vitória, o meia Cauly deu um soco no pescoço do zagueiro Lucas Halter e tomou cartão vermelho.

Logo depois, um tumulto tomou conta do campo de jogo do Barradão. O goleiro Danilo Fernandes foi expulso após reclamação contra a arbitragem.

O volante Gabriel Baralhas empurrou o atacante Kayky e após a consulta do VAR, o camisa 44 foi expulso com cartão vermelho.

Porém, após nova revisão, o árbitro Wilton Pereira Sampaio cancelou a expulsão e deu cartão amarelo para Baralhas. Em uma cena lamentável, o volante Caio Alexandre e o zagueiro Zé Marcos trocaram socos e também foram expulsos.

O clássico Ba-Vi acabou empatado por 1 a 1. O gol rubro-negro foi marcado pelo lateral-direito Claudinho. O gol do 51° título estadual do Tricolor de Aço foi dos pés do atacante Kayky.