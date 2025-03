Bahia homenageia jornalista Bruno Queiroz após 51º título baiano

Bruno Queiroz era jornalista e assessor de comunicação do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esquadrão de Aço prestou uma emocionante homenagem, neste domingo, 23, ao jornalista Bruno Queiroz, falecido em janeiro de 2025 após uma luta incansável contra o câncer. O tributo aconteceu durante a celebração do título do Campeonato Baiano, conquistado pelo Bahia pela 51ª vez, em uma disputa tensa contra o Vitória, com empate de 1 a 1 no Barradão.

Uma placa em homenagem a Bruno Queiroz foi exibida durante a cerimônia de premiação e ele participou simbolicamente da foto oficial dos jogadores. O goleiro Danilo Fernandes foi um dos atletas que prestou a sua homenagem, vestindo uma camisa do Bahia com o nome do ex-profissional do clube.

Bruno Queiroz, era assessor de impressa do tricolor e faleceu no dia 17 de janeiro de 2025, após uma árdua batalha contra o câncer que travou desde 2022. Com 34 anos, ele teve uma carreira dedicada à comunicação esportiva e ao Bahia. Durante o tratamento, Bruno já havia sido homenageado pelos atletas do Bahia, que, em 2023, exibiram uma faixa com a mensagem “Vamos vencer, Bruno” durante um jogo contra o Bahia de Feira, no Campeonato Baiano.

A frase criada por Bruno, “O que me cura todo dia é o Bahia”, se tornou um símbolo de sua luta e da sua devoção ao clube. Essa mesma frase foi estampada em camisetas oficiais do Bahia, e parte da renda foi destinada às Obras Sociais Irmã Dulce, conforme desejo de Bruno.

Em janeiro de 2025, o tributo ao jornalista teve continuidade com uma homenagem especial no primeiro jogo do time principal do Bahia após o falecimento de Bruno, na noite de 23 de janeiro, na Arena Fonte Nova. Antes da partida contra o Sampaio Corrêa, pela 1ª rodada da Copa do Nordeste, convidados entraram em campo com bolas brancas e camisetas com a icônica frase de Bruno. Nos telões do estádio, foi exibido um vídeo com momentos marcantes da trajetória do jornalista, que emocionou a todos. Ao final da exibição, os torcedores se uniram em aplausos e as bolas brancas foram soltas no gramado.

Além da cerimônia em campo, foi realizado um minuto de silêncio, e os jogadores se reuniram no círculo central para recordar o amigo e colega. O Bahia também prestou uma homenagem ao jornalista no Centro de Treinamentos Evaristo de Macedo, renomeando a sala de imprensa, antes chamada "Armando Oliveira", para "Sala de Imprensa Bruno Queiroz". O comunicado oficial do clube explicou o gesto: "Hoje, com o coração aberto, pedimos licença a Armando para promover uma necessária homenagem. Foi justamente nesse espaço que Bruno Queiroz passou a maior parte do tempo em que esteve no Esquadrão. Nada mais justo, então, que eternizar a sua presença, rebatizando o local".