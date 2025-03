Rogério Ceni celebra título baiano e quita "Dívida com o torcedor"

Rogério Ceni levantou sua primeira taça no comando técnico do Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni conquistou seu primeiro título comandando o Bahia. Na tarde deste domingo, 23, o Esquadrão de Aço empatou por 1 a 1 com o arquirrival Vitória e se sagrou campeão baiano pela 51ª vez em sua história.

Após a partida, o comandante tricolor não escondeu a alegria em levantar seu tão desejado título com o Tricolor de Aço e afirmou ter quitado a dívida que tinha com o torcedor azul, vermelho e branco.

“O lugar independe. O que vale pra gente é o título. É o que marca. Nós estávamos em dívida com o torcedor do Bahia desde o ano passado com relação ao Campeonato Baiano”, disse o treinador em entrevista a TVE.

Rogério fez o resumo do jogo e destacou a diferença do gramado do Barradão para a Fonte Nova.

“Apesar de não ter sido uma boa partida na parte técnica, taticamente o time ao menos defensivamente conseguimos nos portar bem. Manteve com a bola o desempenho que a gente tem normalmente. Uma atmosfera diferente, um gramado diferente, a bola quica muito mais do que o nosso gramado. Feliz porque o torcedor tricolor está feliz e nós também estamos. Já pode gritar é campeão”, finalizou.

Apesar da euforia, o Tricolor volta a campo nesta quarta-feira, 26, onde enfrenta o Ceará, na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 4ª rodada da Copa do Nordeste.