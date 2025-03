Erick Pulga descreve "sensação inexplicável" após título do Baianão

Erick Pulga, atacante do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Decisivo no jogo de ida da final do Campeonato Baiano após marcar o segundo gol do Tricolor na Arena Fonte Nova, o atacante Erick Pulga contou um pouco da "sensação inexplicável" de conquistar o título no Tricolor. Questionado após levantar a taça do torneio estadual, o jogador revelou 'orgulho' de, em apenas três meses, virar 'xodó' da torcida azul, vermelha e branca.

"Estou muito orgulhoso, meu primeiro título aqui no Bahia, espero conquistar mais. Também agradecer a todos os meus companheiros, esses caras merecem, ano passado eles não conseguiram, mas graças à Deus conseguimos esse ano", comentou o atleta ao Portal A TARDE.

A sensação é inexplicável, chegar aqui em três meses e os torcedores já me apoiar desse jeito, fico feliz com isso e espero terminar o ano bem como todos os meus companheiros", concluiu.