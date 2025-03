Marcos Felipe celebra título no Barradão: "Agora é comemorar"

Marcos Felipe fez defesas difíceis e foi o melhor em campo no clássico Ba-Vi que valeu o título para o Bahia - Foto: Reprodução / TVE

Após empatar por 1 a 1 com o arquirrival Vitória no Barradão, na noite deste domingo, 23, o Bahia se sagrou campeão estadual pela 51ª vez em sua história. O gol do título tricolor foi marcado pelo atacante Kayky.

Com defesas importantes especialmente no segundo tempo, o goleiro Marcos Felipe foi escolhido o melhor em campo no clássico decisivo. Após a partida, o paredão tricolor não escondeu a emoção e agradeceu aos familiares e companheiros de trabalho.

"É até difícil de falar porque, existem momentos na nossa vida que só é Deus dando força, os amigos e a família. Acredito que hoje pude contribuir para este título. Me sinto muito feliz. Agradeço ao professor Rogério pela oportunidade, ao professor Guga pelo trabalho e a equipe de goleiros pelo apoio. Esse elenco merece. Esse título foi muito bem-vindo. Corremos atrás, fizemos por onde. Lutamos e guerreamos. Quero dedicar esse título à torcida que sempre fez um papel muito bom no nosso estádio sempre apoiando. Agora é comemorar", disse Marcos Felipe em entrevista a TVE.

Em relação a confusão ocorrida nos minutos finais de jogo, o Marcos Felipe crê que é algo normal no contexto de um clássico disputado. Ele enalteceu a força do grupo na conquista na casa do adversário.

"Clássico é dessa forma. Vai ter provocação, confusão, todo mundo querendo vencer. E hoje nós mostramos a força do Bahia dentro de campo. Essa é a força do nosso grupo", finalizou.