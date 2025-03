Kayky revela conselho de Willian José antes do gol: "Deu certo"

Kayky, atacante do Bahia - Foto: Reprodução | TVE

Autor do gol que selou o título do Bahia no Campeonato Baiano de 2025, o atacante Kayky celebrou a conquista e destacou a força do elenco do Tricolor. O jogador saiu do banco no segundo tempo e marcou o gol do empate por 1 a 1 contra o Vitória, no Barradão, garantindo a taça para o Esquadrão de Aço.

"Meu primeiro gol de novo em cima deles, eu fico muito feliz com esse triunfo. O grupo merecia um título e conseguimos ir atrás do nosso objetivo, fico feliz de poder fazer o gol, mais ainda ajudar no triunfo e com esse título", disse Kayky após o apito final.

Além do lance decisivo, o atacante ressaltou a importância da experiência de jogadores mais rodados dentro do elenco. Ele revelou ter seguido conselhos do centroavante Willian José, que, mesmo fora da partida, contribuiu passando orientações antes do gol decisivo.

"É isso que a gente mostrou, a força do grupo. Aqueles que entram, que começam, são muito importantes. Para esse grupo tão unido e tão forte, um cara com o Willian José que teve uma carreira tão bonita lá fora, ele estar de fora, fica dando informação, a gente tem que escutar. Escutei o que ele tinha para falar, tentei seguir e graças à Deus deu certo", concluiu o atacante em entrevista à TVE.