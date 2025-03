Everton Ribeiro exalta Bruno Queiroz: "Nos ensinou o que é ser Bahia"

Everton Ribeiro, meia do Bahia - Foto: Foto: Leticia Martins | ECBahia

O título do Campeonato Baiano teve um significado especial para o elenco do Bahia. Momentos antes de levantar a taça, os jogadores fizeram uma homenagem a Bruno Queiroz, assessor de imprensa do clube, que faleceu em janeiro deste ano após uma luta contra o câncer. O nome do jornalista foi entoado pelos atletas momentos antes do troféu ser erguido ao final do jogo no Barradão.

Camisa 10 do Esquadrão, o meia Everton Ribeiro destacou a importância de Bruno Queiróz dentro do clube e afirmou que ele "ensinou o que é ser Bahia" para os jogadores. Além disso, o capitão também revelou que a ideia foi do goleiro Danilo Fernandes.

"É um cara que estava sempre com a gente, nos ensinando o que é ser Bahia, amava esse clube e o que ele fazia. O Danilo Fernandes, que era mais amigo dele, deu essa ideia e achei fenômenal, ele merece e a família dele também, que estão sempre com a gente torcendo. Que ele possa estar sempre descansando ao lado do pai e orando por nós também, que a família dele possa se sentir abraçada", comentou Everton Ribeiro.

Além da homenagem, o jogador celebrou a conquista do estadual e projetou a sequência da temporada. De acordo com ele, "todo mundo que é Bahia está comemorando", seja nas casas, ou nos bares.

"Vencer é sempre bom, como se fosse meu primeiro título. Estou muito feliz, ver a rapaziada comemorando, pode desfrutar desse momento com eles e com a nossa torcida. Tenho certeza que na quarta-feira vai estar lotado [a Arena Fonte Nova]. Hoje, nas casas, nos bares, todo mundo que é Bahia ta comemorando, a Bahia é Bahêa, não tem jeito", concluiu.