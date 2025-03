Ademir aponta arrogância de Carpini e diz: "Soberba precede a queda"

Ademir foi titular na decisão contra o Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após conquistar o 51º título estadual do Bahia, Ademir não poupou críticas às declarações feitas por Thiago Carpini, técnico do Vitória, antes da decisão do Campeonato Baiano. Em entrevista durante a semana, Carpini havia afirmado que o Bahia cometeu o erro de "não matar a final na ida" e se disse “esperando o Bahia no Barradão”.

Para Ademir, as palavras do treinador rubro-negro demonstraram uma postura arrogante, e o atacante do Bahia não hesitou em rebatê-las após a vitória no clássico.

"O treinador deles queria que a gente viesse aqui e não sei mais o que, falou um monte de besteira, mas a soberba precede a queda. Hoje a gente é campeão, estou muito feliz, vamos comemorar. Quarta-feira já temos outro desafio e vamos buscar coisas grandes nesse ano", disse o atacante, visivelmente satisfeito com a conquista.

Ademir também se mostrou emocionado por celebrar o título de forma tão marcante em sua trajetória no Bahia. “Estou aqui desde 2023 e esse título coroa minha passagem. No meu primeiro ano, a gente brigou pelo rebaixamento. Hoje, sair daqui com esse título é uma grande alegria. Estou dando meu melhor para evoluir sempre e trazer coisas melhores para o clube", completou.