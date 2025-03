Mota rebate críticas após vice: "Antes de mim não chegava na final"

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após um empate por 1 a 1 com o Bahia, no Barradão, neste domingo, 23, o Vitória não conseguiu reverter o placar do primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, o que garantiu o vice-campeonato para o Leão. No entanto, apesar da derrota, o presidente Fábio Mota fez questão de valorizar o esforço do time e as condições em que o clube está trabalhando, mas foi uma declaração nas redes sociais que chamou atenção da torcida.

O momento que ganhou destaque foi quando Mota respondeu a críticas de um torcedor no instagram. O internauta questionou o dirigente, acusando-o de falar muito e de não ter conseguido entregar o título no Campeonato Baianoe citando a eliminação precoce na Copa do Brasil. Em sua defesa, Mota recordou a situação do Vitória antes de sua chegada à presidência:

Antes de mim não chegava nem na final, esqueceu que ficamos 6 anos sem títulos, amigo?! Fábio Mota - presidente do Vitória

