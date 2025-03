"Fomos superiores os 90 minutos", diz Fábio Mota após vice-campeonato

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória pressionou o Bahia, principalmente no segundo tempo da decisão do Campeonato Baiano, abriu o placar, mas sofreu o empate no fim e ficou com o vice-campeonato do torneio. O presidente do Leão da Barra, Fábio Mota, valorizou a atuação da equipe e afirmou que o time merecia, pelo menos, levar a disputa para os pênaltis.

"Mereciamos com certeza sair daqui pelo menos com o 2 a 0 e estar agora disputando pênaltis, não aconteceu e não foi por falta de garra, de planejamento, por falta de técnica. Foi porque do outro lado também tem um adversário, que é qualificado evidentemente. O nível de investimento dez vezes maior que o nosso, nós jogamos e fomos superiores os 90 minutos", afirmou.

Agora, com o fim do estadual, o dirigente já projeta o restante da temporada do Vitória. Com compromissos importantes pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Sul-Americana, o Leão dividirá atenções nas três competições.

"Agora é virar a chave, pensar no Campeonato Brasileiro, que começa dia 29, pensar no dia 2, contra a Universidad Católica, na Sul-Americana, e na Copa do Nordeste, vamos mandar um time misto e aguardar a próxima fase", concluiu.