Perdeu a magia? Bahia venceu as duas últimas decisões no Barradão

Bahia foi campeão baiano de 2025 no Barradão - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

"O Barradão é mágico!", ecoa a torcida do Vitória em todos os cantos do Brasil. E de fato, o Estádio Manoel Barradas sempre foi um caldeirão onde o Leão da Barra encontrou suas melhores versões. Mas nos últimos anos, o Bahia tem se mostrado um visitante indigesto, desafiando a mística do estádio rubro-negro.

Neste domingo, 23, o Tricolor de Aço voltou a erguer o troféu do Campeonato Baiano no palco do rival, após o empate por 1 a 1 na final. O título repete o feito de 2018, quando o Bahia também sagrou-se campeão dentro do estádio rubro-negro, e ano que o Baianão foi decido na casa do Vitória pela última vez. Essa foi a quarta vez que o Esquadrão conquistou um título no Barradão.

Relembre:

Campeonato Baiano de 1998

Copa do Nordeste de 2002

Campeonato Baiano de 2018

Campeonato Baiano de 2025

Vale lembrar que o Leão da Barra ficou de 2019 a 2023 sem chegar na fase decisivo da competição, e na temporada passada, em 2024, quando voltou à final, o título do Campeonato Baiano foi decidido na Arena Fonte Nova, com o Vitória levando a melhor na casa do Bahia.