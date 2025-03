Erick demonstra confiança na luta por mais títulos: "Grandes chances"

Erick entrou no segundo tempo da partida contra o Vitória - Foto: Letícia Martins/EC Bahia e Rafael Rodrigues/EC Bahia

Apesar da euforia após a conquista do Baianão de 2025, o volante Erick não perdeu tempo e fez uma projeção para o Bahia nas outras quatro competições que a equipe disputa na temporada. Ainda no gramado, durante a comemoração do 51º título estadual do Esquadrão, o jogador garantiu que o time tem grandes chances de brigar em todos os campeonatos.

Em entrevista concedida ao Grupo A TARDE, o meio-campista, que já conta com quatro gols marcados na temporada, garantiu que a robustez montada no elenco do Bahia coloca o time como grande candidato a novos títulos na temporada:

“Os atletas que já estavam aqui, somados aos jogadores que chegaram nesta temporada, nos deixam com grandes chances de brigar em todas as competições. Eu sempre prezo pelo respeito aos adversários, mas olhando para o nosso elenco, temos muitos atletas de qualidade, e vamos tentar chegar o mais longe possível em todas as competições”, afirmou o volante do Bahia.

Ainda segundo o jogador, a força que o Bahia têm demonstrado na Copa do Nordeste, liderando o Grupo B, e a conquista da vaga na fase de grupos na Copa Libertadores de 2025, passou muita confiança para o grupo, e a sequência da temporada passava pela conquista desse título: