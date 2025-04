Felipe Cardoso destaca "orgulho imenso" em apresentação no Vitória

Felipe Cardoso, novo atacante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Destaque do Atlético de Alagoinhas no Campeonato Baiano, o atacante Felipe Cardoso foi apresentado oficialmente como reforço do Vitória na manhã desta terça-feira. 25. Artilheiro do estadual com quatro gols marcados, ele chega por empréstimo ao Rubro-Negro até o fim da temporada.

Por não estar inscrito no Campeonato Baiano, Felipe ainda não teve a oportunidade de atuar pelo Leão, mas isso vai mudar nesta quarta-feira. Ele está relacionado e pode fazer sua estreia no Leão da Barra na partida contra o Moto Club, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste.

"Pretendo fazer minha estreia, sim. Estou com a cabeça tranquila, ansioso para chegar e fazer essa estreia. Entrando em campo vou fazer o melhor para ajudar os meus companheiros", afirmou o atacante.

Natural de São Paulo, Felipe Cardoso tem passagens por grandes clubes brasileiros na base, como Santos, Flamengo e Red Bull Bragantino. No clube carioca, viveu um dos momentos mais difíceis de sua carreira ao ser um dos sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, em 2019. Mais tarde, no Bragantino, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho.

O jogador se profissionalizou no Santa Cruz e também passou pelo Metropolitano antes de chegar ao Atlético de Alagoinhas no início desta temporada. Pelo Carcará, disputou 10 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências. Um dos seus gols mais marcantes foi o da vitória sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova.

"Para mim é um orgulho (chegar no Vitória). Cheguei na Bahia, fiz um ótimo campeonato e ter me consagrado artilheiro também com outros companheiros. Orgulho imenso estar aqui e fazer parte dessa história", disse.

Sobre suas características em campo, Felipe Cardoso se define como um jogador versátil e agressivo ofensivamente.

"Tenho característica de beirada e pelo meio, jogador que visa o gol e vai para cima, não tenho medo. Os companheiros me acolheram muito bem. Pretendo fazer bons jogos para me igualar ao nível do pessoal e ajudar dentro de campo", concluiu.