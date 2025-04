Dijan exalta liderança do Vitória: "Nosso objetivo desde o início"

Jogadores do Vitória comemoram gol marcado por Carlinhos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória garantiu a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste após empatar em 1 a 1 com o Moto Club, na noite desta quarta-feira, 26, no Estádio Castelão, em São Luís. Comandado pelo auxiliar técnico Estephan Dijan, já que Thiago Carpini permaneceu em Salvador, o Vitória entrou em campo com um time alternativo, e rubro-Negro saiu atrás no placar, mas buscou a igualdade com gol de Carlinhos.

Após a partida, Dijan destacou as dificuldades enfrentadas no Castelão, especialmente em relação às condições do gramado. “O campo aqui é muito difícil de se jogar, um gramado muito alto, a bola prende muito. Isso acaba oferecendo dificuldade para os nossos jogadores mais técnicos”, comentou.

O auxiliar também celebrou a classificação em primeiro lugar, que garante ao Leão a vantagem de disputar as quartas de final e uma eventual semifinal em casa: “A liderança na Copa do Nordeste te deixa fazer a partida das quartas de final e da semifinal dentro de casa, perto da nossa torcida. Era o que a gente queria desde o início da competição e quando veio para cá. A gente espera poder desempenhar um bom papel nas quartas de final, fazer a semi em casa, e, se Deus quiser, a final também”.

Em relação aos jogadores utilizados, Dijan fez uma avaliação positiva, elogiando os garotos da base e a estreia de Felipe Cardoso.

“Tivemos a participação de cinco garotos da base no jogo. Acho que os meninos foram bem, é muito difícil fazer um jogo desse, de nível profissional, com dois dias de treinos. Sobre o Felipe Cardoso, é um jogador muito técnico, habilidoso, todos viram ele no Campeonato Baiano. Acho que nos próximos jogos ele vai conseguir se adaptar e performar melhor”, analisou.

Agora, o Vitória muda o foco para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Leão enfrenta o Juventude neste sábado, 30, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.