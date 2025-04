Camutanga faz seu primeiro jogo completo após lesão e é elogiado

Camutanga voltou a jogar 90 minutos após lesão na partida desta quarta-feira, 26, contra o Moto Club - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Peça fundamental nos títulos do Vitória na Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, o zagueiro Camutanga retornou aos gramados no início deste mês, após se recuperar de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, que o deixou afastado dos jogos por oito meses. Na partida contra o Moto Club, nesta quarta-feira, 26, o jogador atuou durante os 90 minutos, já que o rubro-negro mandou a campo uma equipe alternativa, sendo a primeira partida completa desde sua volta aos gramados.

O auxiliar técnico Estephan Dijan, que assumiu a responsabilidade pela equipe enquanto o treinador Thiago Carpini não viajou para o confronto, comentou o desempenho do zagueiro em sua primeira partida completa após a recuperação.

“Para ele foi bom. A primeira partida que faz 90 minutos desde a lesão. É um cara que já é ‘jogado’, sabe encurtar os caminhos, os atalhos do jogo. Fez uma grande partida e vai conseguir nos ajudar nos próximos jogos”, afirmou o auxiliar.

O Leão da Barra volta a campo no sábado, 29, às 18h303, para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela estreia do Campeonato Brasileiro da Série A. Quatro dias depois, o Leão estreia na Copa Sul-Americana diante da Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 2, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas.