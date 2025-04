Juventude x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e mais

Gustavo Silva, do Vitória, e Alan Rushel, do Juventude - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Campeonato Brasileiro 2025 está prestes a começar, e, neste sábado, 29, o Vitória entra em campo para enfrentar o Juventude pela primeira rodada da Série A. O duelo está marcado para as 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e promete ser um grande teste para as duas equipes.

O Juventude chega para a competição com um desempenho misto nos primeiros meses da temporada. A equipe foi semifinalista no Campeonato Gaúcho, mas acabou eliminada nos pênaltis pelo Grêmio. Já na Copa do Brasil, o time caiu logo na primeira fase, sendo derrotado pelo Maringá.

Para este confronto contra o Leão da Barra, a equipe também terá alguns desfalques importantes. O centroavante Gilberto, ex-Bahia, sofreu uma lesão muscular na coxa e segue em recuperação, assim como os zagueiros Rodrigo Sam, que está tratando uma lesão no púbis, e Cipriano.

Além disso, os volantes Caíque e Danilo Peixoto, que se recuperam de lesões graves no joelho, ainda devem demorar a voltar a campo.

Já o Vitória, depois de perder o título do Campeonato Baiano para o rival Bahia, volta ao Brasileirão com a missão de dar a volta por cima. Após mandar um time alternativo para o duelo contra o Moto Club, pela Copa do Nordeste, o Rubro-Negro retorna com seu time titular, busando largar bem na Série A do Brasileiro.



Transmissão

A partida entre Juventude e Vitória será transmitida ao vivo pelo canal de pay-per-view Premiere.

Prováveis escalações

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres [Claudinho], Neris, Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Ronald; Wellington Rato, Janderson e Mosquito (Matheusinho). Técnico: Thiago Carpini.