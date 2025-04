Brasileirão: Flamengo terá retorno de volante contra o Vitória

Gerson em ação pelo Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / CR Flamengo

Adversário do Vitória pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo contará com um retorno importante para o confronto deste domingo, 6, às 18h30, no Barradão.

Recuperado de uma contratura muscular na coxa esquerda, o volante Gerson foi liberado pelo departamento médico e viaja com a delegação para Salvador, reforçando o rubro-negro carioca na partida contra o rubro-negro baiano.



Além do polivalente meio-campista, o técnico Filipe Luís deve ter à disposição o lateral-direito Wesley e o atacante Gonzalo Plata.

Ambos foram poupados na partida contra o Deportivo Táchira-VEN, pela Libertadores, devido a desgaste muscular, e serão reavaliados pelo departamento médico.

A tendência é que o Flamengo entre em campo com: Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Gerson (De La Cruz) e Bruno Henrique; Luiz Araújo, Michael e Juninho (Cebolinha).

Na estreia da Série A, o Flamengo empatou por 1 a 1 com o Internacional no Maracanã. Já o Vitória foi derrotado por 2 a 0 pelo Juventude, em Caxias do Sul.