Apresentado, Léo Pereira vê Vitória como "momento único" na carreira

Emprestado nesta janela de transferências ao Vitória junto ao CRB, o atacante Léo Pereira concedeu entrevista coletiva e foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 3. Em campo no empate contra o Universidad Católica de Quito, na Sul-Americana, e na derrota contra o Juventude, pelo Brasileiro, o jogador de 24 anos revelou encarar o Rubro-Negro como um "momento único" na sua vida.

"É um desafio muito grande, eu estou aqui para cumprir, então, querendo ou não, o Vitória, com essa camisa gigante que tem, é um momento único na minha vida, eu tenho que brilhar e mostrar porque eu estou aqui, porque eu tenho certeza que não foi em vão", afirmou Léo Pereira.

Léo Pereira em campo pelo Vitória contra o Universidad Católica | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Principal responsável pelas contratações do clube baiano no mercado da bola, o diretor de futebol Manoel Tanajura Neto, também conhecido como "Manequinha", projetou uma passagem para "agregar bastante" o planejamento do Vitória na temporada.

"Um atleta que chega para reforçar o nosso projeto e planejamento de 2025, tenho certeza que vai agregar bastante com a camisa do Vitória", analisou o dirigente.

Com vínculo contratual até o final do ano com o Rubro-Negro, Léo Pereira chegou ao CRB em 2023, após passagens por Grêmio, Atlético-GO e Marítimo, de Portugal, o jogador fez 92 partidas, marcou 14 gols e 10 assistências pelo clube alagoano.

"Estou feliz com a minha chegada, um clube maravilhoso e grande, então para mim é maravilho estar aqui, um momento de felicidade. Eu sou um jogador versátil, que joga pelas beiradas, então eu posso ajudar a equipe na velocidade, na minha raça e vontade, o que não vai faltar é isso, minhas características são essas", disse o atacante.

"Todas as competições são importantes, a gente procura sempre estar ligado em todas, mas para mim a mais importante é o Brasileiro, onde a gente tem semppre que procurar ficar no topo. As outras também, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, a Sul-Americana, são importantes e eu estou aqui para trabalhar e mostrar o meu talento, e adaptar no clube e ajudar a equipe", concluiu o jogador.