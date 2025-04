Cáceres assume falha e afirma: "quem erra tem que ser cobrado"

O paraguaio Raul Cáceres é o capitão do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória decepcionou os mais de 23 mil torcedores no Barradão ao empatar por 1 a 1 com o Universidad Católica-EQU, na estreia da Copa Sul-Americana. O lateral-direito Raul Cáceres falhou no gol adversário e foi alvo de vaias da torcida rubro-negra.

Após a partida, na zona mista, o paraguaio não se esquivou da responsabilidade e admitiu a falha. Ele reconheceu o erro como parte do futebol e garantiu que seguirá focado em melhorar.

"A cobrança é normal em um time grande. Eu assumo a responsabilidade, errei no gol. Isso acontece em qualquer lugar, mas ainda mais em um clube com a grandeza do Vitória. Agora é trabalhar para corrigir os erros e seguir em frente. Estamos sempre expostos a falhas, mas o importante é continuar trabalhando para reverter a situação", declarou Cáceres.

O Vitória agora volta as atenções para o Brasileirão, onde enfrentará o Flamengo neste domingo (6), às 18h30, no Barradão. Em seguida, terá dois compromissos fora de casa: contra o Atlético-MG, pela Série A, e o Defensa y Justicia-ARG, pela Sul-Americana.

Nos últimos seis jogos, o rubro-negro baiano venceu apenas um (contra o Sport), empatou dois (Bahia e Moto Club) e perdeu três (Náutico, Bahia e Juventude). Ciente da fase ruim, Cáceres reforçou que a pressão faz parte da rotina de um clube de massa.

"Estamos em um time grande e sabemos que a torcida quer vencer sempre. Entendo as críticas, são normais. Quem erra tem que ser cobrado. Mas estou preparado para isso, sou experiente e já passei por situações semelhantes. Agora, nosso foco é retomar o caminho das vitórias, começando contra o Flamengo no domingo", concluiu o lateral.