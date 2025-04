Vitória lança uniforme com destaque para filho de Matheuzinho

Vitória lança novo uniforme para a temporada - Foto: EC Vitória / Divulgação

O Vitória apresentou, nesta quarta-feira, 3, seu novo uniforme para a temporada 2025. Fabricado pela Volt, fornecedora de material esportivo do Leão desde 2022, a camisa 1 mantém as cores tradicionais vermelho e preto, mas traz como novidade as listras mais finas e na posição vertical. A campanha de lançamento reforça a paixão pelo clube desde a infância e tem como protagonista João Pedro, filho do meia Matheusinho e queridinho da torcida rubro-negra.

A nova peça, confeccionada em 100% poliéster, possui gola polo, mangas pretas, escudo bordado e a marca da Volt aplicada em TPU preto com contorno branco. O uniforme já está disponível para compra nas lojas físicas e online do clube pelo valor de R$ 299,99. A estreia deve acontecer neste domingo, 6, quando o Leão enfrenta o Flamengo, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja o manto para 2025:

O presidente do Vitória, Fábio Mota, destacou a simbologia do novo uniforme e o retorno do escudo bordado. "Estamos muito contentes com o resultado dessa nova camisa, principalmente com a volta do escudo bordado, que traz uma representatividade muito grande para os nossos atletas e para a nossa apaixonada torcida. Tenho certeza que essa camisa vai trazer momentos de alegria e conquistas para o Vitória", afirmou.

Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, ressaltou a identidade do clube e a força de sua torcida. "O Vitória é um time de ampla tradição e que possui uma camisa de destaque. As cores presentes no uniforme demonstram a intensidade da paixão do torcedor rubro-negro. Nosso objetivo é levar ao torcedor do Leão toda a força presente em sua longa e vitoriosa história", declarou.