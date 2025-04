Vitória terá desfalque de atacante para o jogo contra o Flamengo

Carlinhos foi titular no jogo contra o Moto Club pela Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória recebe a visita do Flamengo neste domingo, 6, às 18h30, no Barradão, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini terá um desfalque certo no setor de ataque.

Cedido por empréstimo pelo clube carioca ao rubro-negro baiano, o centroavante Carlinhos não irá a campo neste fim de semana por questões contratuais.

Caso o Leão da Barra mude de ideia e queira utilizar o camisa 99, terá que pagar uma taxa estipulada em contrato entre os clubes. O Portal A TARDE apurou que o valor é de R$ 1 milhão.

Natural de Jaú-SP, Carlos Moisés de Lima tem 27 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde foi campeão da Copa São Paulo de 2017. Passou por clubes como Novorizontino, Vila Nova, Oeste, Marcílio Dias.

Ele chamou a atenção no Nova Iguaçu, onde fez oito gols pelo Campeonato Carioca de 2024. Adquirido pelo Flamengo, o atacante tem vínculo com o clube carioca até o final de 2026.

Carlinhos já disputou 14 partidas pelo Vitória, sendo titular em três oportunidades, com três gols marcados até então.