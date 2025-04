Zaga do Vitória piorou após saída de Wagner Leonardo? Veja os números

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Considerado um dos principais pilares defensivos do Vitória nos dois últimos anos, o zagueiro e ex-capitão Wagner Leonardo deixou o Leão e seguiu para o Grêmio. A saída do defensor foi sentida pela torcida do rubro-negra e os resultados recentes ruins do clube também ajudaram a corroborar a narrativa de uma piora após sua saída.

No entanto, considerando apenas os números, a saída de Wagner Leonardo não resultou em grandes impactos para para o sistema defensivo do Vitória e não há uma crescente no número de gols sofridos.

Com status de titular absoluto da zaga pela direita, WL atuou em seis partidas em 2025, cinco delas como titular, com a equipe sendo vazada por seis vezes.

Após deixar o clube em fevereiro, o rubro-negro baiano foi a campo em 14 partidas em 2025 e sofreu 11 gols. Vale salientar que o time perdeu sua segunda maior sequência invicta da história, de 22 partidas sem perder, após Wagner ir embora.

Opções do Vitória para a zaga

Atualmente, o elenco do Vitória conta com seis zagueiros: Edu, Kauan Neves, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos.

O mais experiente do setor é Neris. O defensor de 32 anos falhou no Ba-Vi pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Baiano e antes, apresentou nervosismo ao questionar a arbitragem. Além disso, errou na estreia do Brasileirão no revés contra o Juventude.

Recuperado da grave lesão de ligamento cruzado anterior do joelho, Camutanga voltou a atuar no empate contra o Moto Club. Ele está prestes a defender o Remo, que disputa a Série B. Um dos remanescentes do título da Série B de 2023 e do Baianão de 2024, o defensor de 31 anos tem a confiança da torcida que quer sua permanência.

Após sequência no Juventude, o canhoto Zé Marcos chegou ao clube com o aval de Thiago Carpini, com quem trabalhou no Sul. O camisa 3 iniciou a temporada sendo titular em jogos do Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste. Despertou a desconfiança da torcida por atuações instáveis. Seu último jogo foi na estreia da Copa Sul-Americana, onde não comprometeu.

Após conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, Lucas Halter desembarcou na Toca com a confiança da galera colossal e da comissão técnica. Pelo espírito de liderança, se tornou capitão. Com atuações consistentes inclusive nos Ba-Vis das finais do Campeonato Baiano, é peça chave do setor

Edu chegou ao Vitória em 2024 envolvido na troca com Reynaldo para o Goiás. Discreto, ele tem como característica a forte marcação e a saída em velocidade. No segundo gol do Bahia no jogo de ida da final do Baiano, poderia ter cortado a bola e foi facilmente driblado por Erick Pulga no lance do gol do arquirrival.

Formado nas divisões de base, o jovem Kauan Neves atuou em dois jogos na equipe principal. Despertou a atenção da torcida, a boa bola aérea e a consciência na saída para o jogo. Atualmente compõe a equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro Sub-20.