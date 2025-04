Cartão amarelo em jogo do Vitória levanta suspeita de manipulação

Ênio, atacante do Juventude - Foto: Fernando Alves / E.C Juventude

O cartão amarelo aplicado ao meia Ênio, do Juventude, na partida contra o Vitória, pela estreia do Campeonato Brasileiro, acendeu um alerta de suspeita de manipulação entre operadoras de apostas esportivas. O lance ocorreu no primeiro tempo do confronto disputado em Caxias do Sul, no último sábado, quando o jogador foi advertido por reclamar com a arbitragem.

De acordo o portal ge, empresas do setor identificaram um volume anormal de apostas especificamente voltadas para o cartão de Ênio, o que levantou suspeitas sobre a integridade do lance. Diante do comportamento atípico no mercado, as operadoras encaminharam relatos ao Governo Federal e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A CBF, por sua vez, reuniu relatórios da partida e os distribuiu aos órgãos competentes, como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e o Ministério Público, que devem apurar a possível tentativa de manipulação ligada ao mercado de apostas.