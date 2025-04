Leão escalado! Vitória aposta em mudanças para encarar o Flamengo

Willian Oliveira, volante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

O Vitória está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo, 6, às 18h30, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Thiago Carpini promoveu mudanças na equipe titular em relação ao último jogo, quando o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com a Universidad Católica de Quito, pela Copa Sul-Americana.

Entre as alterações, o Leão vem a campo com as entradas de Claudinho e Jamerson nas laterais, substituindo Raul Cáceres e Hugo, respectivamente. No setor ofensivo, Erick assume a vaga de Lucas Braga, enquanto Willian Oliveira aparece como novidade no meio-campo.

A escalação do Vitória para o confronto é: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Matheuzinho; Erick e Janderson.

Do outro lado, o Flamengo também está definido para o duelo no Barradão. O técnico Filipe Luís aposta em força máxima e mandará a campo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Everton Cebolinha e Juninho.