Vitória segue sem pontuar e Carpini admite: "Brigar para ficar"

Thiago Carpini foi expulso durante a partida contra o Flamengo - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 6, o Rubro-Negro baiano foi superado pelo Flamengo por 2 a 1, no Barradão, e acumulou sua segunda derrota consecutiva na competição. Com gols de Arrascaeta e Bruno Henrique, o time carioca garantiu os três pontos fora de casa. Wellington Rato chegou a empatar para o Leão, mas o gol do adversário nos minutos finais decretou o revés.

Após o jogo, o técnico Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva e foi direto ao comentar os objetivos do Vitória na temporada. Segundo ele, a meta é clara: permanecer na Série A.

“A gente cria uma expectativa no segundo ano na Série A. Não vai ser muito diferente do primeiro. Nós vamos sofrer. Vamos brigar pela permanência. Não vamos ser campeões brasileiros. Vai ser muito difícil que conquiste uma Libertadores, isso está fora dos nossos planos”, afirmou Carpini, de forma enfática.

O treinador reconheceu a insatisfação da torcida diante da sequência de cinco jogos sem vencer, incluindo a eliminação nas semifinais da Copa do Nordeste. “Nós vamos sempre buscar o melhor para o Vitória, que é gigante. Mas temos que ser realistas. Essa insatisfação do torcedor... Acabou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste. Agora é Flamengo, Palmeiras, Sul-Americana, jogos de nível alto. O primeiro objetivo de todos é a permanência”, completou.

Durante a partida, Carpini foi expulso por chutar a bola em campo no momento da comemoração do gol de empate do Vitória. Apesar disso, ele avaliou positivamente a atuação da equipe. “Sempre se questiona tudo, atletas, trabalho. Nosso plano de jogo foi muito bem executado. Nós enfrentamos uma das três melhores equipes da atualidade, vai brigar pelo título. Temos que saber que fizemos um jogo competitivo”, destacou.

O treinador também lamentou os erros defensivos que resultaram nos gols do Flamengo, mas considerou que o empate teria sido um resultado justo. “Entendo a chateação do Flamengo. A proposta foi executada. Antes de tomar o gol a gente teve chance de virar. A insatisfação do torcedor a gente respeita”, disse.

Carpini relembrou que, na temporada passada, o time também enfrentou um início difícil, mas conseguiu evoluir ao longo da competição. “Coloco o primeiro jogo como tropeço grande. Hoje estava dentro do pacote. Empatar estava justo. Evoluímos muito durante a competição ano passado. Entendo a chateação do torcedor. Cometemos erros grandes nos dois gols que custaram o resultado”, pontuou.

Agora, o Vitória vira a chave para a Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 11, a equipe viaja até Buenos Aires, onde enfrenta o Defensa y Justicia-ARG, pela segunda rodada do Grupo B. A bola rola às 19h no Estádio Norberto Tomaghello.