Matheuzinho desabafa após retorno de lesão: "Está difícil para mim"

Matheuzinho, meio-campista do Vitória - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Recuperado recentemente de um desconforto muscular, o meia Matheuzinho atuou como titular do Vitória na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo, 6, no Barradão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador falou sobre sua condição física e revelou que ainda não se sente 100%.

"Ainda está difícil para mim, mas estou trabalhando bastante durante a semana e vou continuar para melhorar cada vez mais", afirmou o meio-campista.

Com o resultado, o Leão segue sem vencer no Brasileirão e ocupa a última colocação na tabela, com dois jogos e duas derrotas. Questionado sobre a derrota neste domingo, o camisa 30 cobrou mais eficiência nas jogadas ofensivas do clube baiano.

"Faltou o último passe, a gente marcou bem e soube controlar o time deles, é uma equipe que eu nem preciso falar aqui, o Flamengo. Eles empurraram a gente para trás e não conseguimos acertar os passes e finalizar em gol nos contra-ataques. A gente tem que trabalhar isso durante a semana, que agora só temos jogos difíceis", disse o jogador.

O próximo desafio do Rubro-Negro será na quinta-feira, 10, contra o Defensa y Justicia, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Questionado sobre a sequência da equipe na temporada, Matheuzinho revelou um "suporte" do técnico Thiago Carpini para buscar a virada de chave e voltar a vencer.



"Ele [Thiago Carpini] conversa bastante com a gente, sabe da nossa qualidade, que garra e vontade nunca faltam, mas a gente tem que acertar as bolas lá na frente e fazer o gol, como no jogo de hoje, que não faltou luta. Temos que acertar as bolas para fazer o gol", concluiu.