"Fizemos um bom jogo", afirma Baralhas sobre derrota para o Flamengo

Gabriel Baralhas, volante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após a derrota do Vitória por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo, 6, no Barradão, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o volante Gabriel Baralhas concedeu entrevista na zona mista e analisou o desempenho da equipe rubro-negra diante do clube carioca.

Baralhas ressaltou que o resultado negativo não abala o grupo e destacou que o momento é de evolução. O jogador também reconheceu o peso do adversário, mas valorizou o desempenho do Vitória, apesar do revés.

“Não afeta em nada, é continuar trabalhando. Foi um detalhe, a gente sabe que contra o Flamengo a gente não pode errar, tomamos o gol em um erro coletivo, mas é continuar trabalhando para buscar nossa evolução [...] É muito nome [no Flamengo], muito investimento, sabemos da qualidade que tem. Mas fizemos um bom jogo sim, teve coisas boas, no detalhe que acabamos sendo prejudicados", afirmou o volante.

Com o resultado, o Vitória segue sem vencer no Brasileirão e ocupa a lanterna da competição. A equipe volta a campo na próxima quinta-feira, 9, pela Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, na Argentina.