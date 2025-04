Matheuzinho joga no sacrifício, e Carpini faz alerta no Vitória

Matheuzinho foi titular do Vitória na derrota para o Flamengo por 2 a 1 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mesmo atuando no sacrifício, o meia Matheuzinho segue sendo titular do Vitória, e esteve em campo na derrota por 2 a 1 para o Flamengo, neste domingo, 6, no Barradão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Thiago Carpini revelou que o jogador ainda não está 100% recuperado fisicamente, mas mesmo assim tem se colocado à disposição para ajudar o time.

“Ainda vem evoluindo, mas ainda está no sacrifício. Não está 100%, mas se dispôs a ajudar, mesmo não estando nas melhores condições. Temos uma semana pesada de viagens longas. Depois temos o Atlético-MG fora e vamos precisar da rotatividade do elenco”, afirmou Carpini em entrevista coletiva.

O treinador rubro-negro demonstrou preocupação com a sequência de partidas e o risco de lesões. “Essa é minha maior preocupação. Eu falo que uma hora a conta vai chegar com o risco de lesões. E sustentar esse nível de jogo é complicado. Precisamos chegar bem”, completou.

Na zona mista, Matheuzinho confirmou que ainda não está no auge físico, mas garantiu estar trabalhando forte para voltar à melhor forma. “Ainda está difícil para mim, mas estou trabalhando bastante durante a semana e vou continuar melhorando cada vez mais”, disse o camisa 30.

Agora, o Vitória vira a chave para a Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, 11, a equipe viaja até Buenos Aires, onde enfrenta o Defensa y Justicia-ARG, pela segunda rodada do Grupo B. A bola rola às 19h no Estádio Norberto Tomaghello. Pelo Campeonato Brasileiro, o Leão enfrenta o Atlético-MG, também fora de casa, pela terceira rodada, no próximo domingo, 13.