Vitória anuncia patrocínio com Fatal Model para time feminino

Vitória anunciou acordo com o Fatal Model para o time feminino - Foto: Divulgação | ECVitória

O Vitória anunciou, nesta terça-feira, 8, o acordo com a Fatal Model para ser a patrocinadora máster da equipe feminina do Rubro-Negro na temporada 2025. O patrocínio serve como um adicional na renovação do vínculo com o time masculino, concretizada no íncio do ano.

As Leoas, que conquistaram o acesso para a Série A2 e vão disputar a segunda divisão do futebol nacional em 2025, irão estampar a logo da Fatal Model na parte central da camisa.

Confira o anúncio divulgado nas redes sociais:

"Chegou a hora de dar as boas-vindas para a nova patrocinadora MÁSTER do Vitória Feminino: @a.fatalmodel!

A marca, que esteve presente em diversos momentos marcantes e glórias do Leão, chega para mostrar que juntos venceremos novas batalhas pelo respeito, segurança e dignidade.

As Leoas agora tem um reforço de peso para jogar junto delas em busca de capítulos inéditos".

Vale mencionar que a estreia do Vitória na Série A2 do Campeonato Brasileiro está marcada para o dia 20 de abril, contra o Rio Negro, de Roraima, na cidade de Boa Vista.A equipe também disputará o Baianão da categoria, programado para iniciar após a disputa dos torneios nacionais.

A novela "polêmica entre Vitória e Fatal Model teve inicio em fevereiro de 2023, quando ambas as partes anunciaram o patrocício para esmtampar a logo da empresa nas mangas da camisa.