Vitória encaminha acerto com Fatal Model para patrocinar time feminino

Vitória encaminha acerto com a Fatal Model para a equipe feminina - Foto: Divulgação | ECVitória

Após gerar repercussão acertando com a Fatal Model para a sua equipe masculina, o Vitória encaminhou, nesta segunda-feira, 7, o acerto com o site de acompanhantes como patrocinador master do futebol feminino. As informações foram divulgadas pela jornalista Gabrielle Gomes, do portal GE.

O contrato do Rubro-Negro com a empresa será válido até o final de 2025 e serve como um adicional na renovação com a equipe masculina, concretizada no início desta temporada. As conversas entre a Fatal Model e o Vitória se iniciaram em fevereiro de 2023, quando ambas as partes anunciaram o patrocínio para estampar a logo da empresa nas mangas da camisa.

Na reta final de 2023, o site de acompanhantes enviou duas proposta ao clube baiano. A primeira, prontamente recusada pelos sócios rubro-negros, indicava a mudança do nome do time para "Fatal Model Vitória", pelo valor de R$ 200 milhões. A segunda oferta, aprovada pelos torcedores, abordava a venda dos naming rights do Estádio Manoel Barras, por R$ 100 milhões.

Em junho do ano passado, entretanto, a empresa desistiu de adquirir os naming rights do Barradão. Após "diversas reuniões", o site de acompanhantes optou por não prosseguir com as negociações e o acordo, que faria com que a casa do Leão passasse a se chamar "Arena Fatal Model Barradão" por um período de 10 anos, foi não foi fechado.