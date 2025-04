Vitória divulga programação semanal para jogos fora de casa

Vitória terá maratona de jogos fora de Salvador pela Sul-Americana e Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após perder em casa para o Flamengo pelo Brasileirão e chegar a marca negativa de cinco jogos sen vencer, o Vitória terá dois jogos consecutivos fora de casa pela frente.

O primeiro será contra o Defensa Y Justicia, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, e na sequência enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Sem tempo para lamentações, os comandados de Thiago Carpini faz a última atividade em Salvador na tarde desta terça-feira, 8, na Toca do Leão. A delegação embarca em voo fretado para Buenos Aires, às 19h.

Já em solo argentino, na quarta-feira, 9, o elenco fecha a preparação no CT do San Lorenzo, no bairro Boedo.

O Leão da Barra encara o "El Halcón" na quinta-feira, 10, às 19h, no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Florencio Varela, cidade da província de Buenos Aires, pela 2ª rodada da fase de grupos da "Sula".

A delegação rubro-negra embarca para Belo Horizonte logo após a partida. Na sexta-feira, 11, na Toca da Raposa, CT do Cruzeiro, às 15h30, o grupo rubro-negro faz o primeiro treino focado no Galo.

A atividade final será no sábado, 12, no mesmo horário. O Vitória visita o Atlético-MG no domingo, 12, às 20h30, na Arena MRV, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Confira programação do Vitória para os jogos contra Defensa Y Justicia e Atlético-MG:

Terça-feira (8)

Treino no CT Manoel Pontes Tanajura – 15h

Embarque para Buenos Aires – 19h

Quarta-feira (9)

Coletiva virtual pré-jogo

Treino no CT do San Lorenzo – 15h30

Quinta-feira (10)

Jogo: Defensa y Justicia x Vitória – 19h

Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello – Copa Sul-Americana

Embarque para Belo Horizonte após o jogo

Sexta-feira (11)

Treino na Toca da Raposa – 15h30

Sábado (12)

Coletiva virtual pré-jogo

Treino na Toca da Raposa – 15h30

Domingo (13)

Jogo: Atlético-MG x Vitória – 20h30

Local: Arena MRV – Campeonato Brasileiro