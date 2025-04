Copa Sul-Americana: Adversário do Vitória não vence há um mês

Defensa Y Justicia atravessa momento de instabilidade e não vence há quatro jogos - Foto: Repdorução / Instagram / @defensayjusticiaoficial

O Vitória encara nesta quinta-feira, 10, o seu primeiro desafio fora de casa na Copa Sul-Americana 2025. O adversário será o Defensa y Justicia, da Argentina, em duelo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da competição. A bola rola no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Buenos Aires, às 19h.

Se o momento do Leão da Barra na temporada não é dos melhores, o do adversário também não está fácil, já que não vence há um mês e amarga uma sequência negativa de um empate e três derrotas nas últimas quatro partidas.



A última vitória do “El Halcón” foi no dia 9 de março, quando superou o Estudiantes por 1 a 0, com gol de Gastón Togni nos minutos finais. Desde então, a equipe acumulou três derrotas e um empate, com apenas dois gols marcados e dez sofridos.

O revés mais recente foi uma goleada por 4 a 1 diante do Argentinos Juniors, pelo Campeonato Argentino. Antes disso, o Defensa havia estreado na Sul-Americana empatando sem gols em casa com o Cerro Largo, do Uruguai. Por conta da má fase, o treinador Pablo de Muner está pressionado pela torcida.

Últimos jogos do Defensa y Justicia:

Argentinos Juniors 4 x 1 Defensa y Justicia – Campeonato Argentino

Cerro Largo 0 x 0 Defensa y Justicia – Copa Sul-Americana

Defensa y Justicia 1 x 2 Tigre – Campeonato Argentino

Boca Juniors 4 x 0 Defensa y Justicia – Campeonato Argentino