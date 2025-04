Matheuzinho encara dores e é relacionado para duelo na Sul-Americana

Matheuzinho encara dores e reforça o Vitória na Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Mesmo sem estar 100% fisicamente, Matheuzinho estará à disposição do Vitória para o confronto contra o Defensa y Justicia, nesta quinta-feira, 10, às 19h, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O camisa 30 foi liberado pelo departamento médico após exames que não apontaram lesão, e a decisão de viajar para Buenos Aires partiu do próprio atleta, que fez questão de estar com o grupo.

Em entrevista coletiva após o empate com o Flamengo, no último domingo, 6, o técnico Thiago Carpini comentou sobre a situação física do meia, destacando o esforço do jogador e a importância da sua presença em campo, mesmo em condições físicas abaixo do ideal.

"Ainda vem evoluindo, mas está no sacrifício. Não está 100%, mas se dispôs a ajudar, mesmo não estando nas melhores condições", afirmou Carpini, que também mostrou preocupação com a sequência de jogos e o risco de novas lesões.

"Temos uma semana pesada de viagens longas. Depois temos o Atlético-MG fora e vamos precisar da rotatividade do elenco. Essa é minha maior preocupação. Falo que uma hora a conta vai chegar", completou o treinador.

Na zona mista, Matheuzinho reconheceu que ainda não está no auge físico, mas garantiu que vem trabalhando forte para retomar a melhor forma.

"Ainda está difícil para mim, mas estou trabalhando bastante durante a semana e vou continuar melhorando cada vez mais", disse o meia, um dos principais nomes do elenco em 2025.

Esta não é a primeira vez que Matheuzinho se dedica além do limite. Na final do Campeonato Baiano, ele também antecipou seu retorno de lesão para defender o Leão. Na temporada, já são 10 partidas, com dois gols e duas assistências.